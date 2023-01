Autistico e vittima di bullismo | la vicenda sul bus

Leggi su zon

(Di mercoledì 18 gennaio 2023)DI-Sbeffeggiato e insultato un adolescente. Il branco, composto da coetanei, lo ha preso di mira a bordo di un bus della Tour Baire durante un viaggio tra Cagliari e Capoterra. Il titolare dell’azienda di trasporti, Matteo Baire, è stato informato dell’accaduto. E ha deciso di non soprassedere. Si è rivolto al piccolo bullizzato e a chi, come lui, subisce angherie: «A loro, vittime di insopportabili attacchi verbali e gesti incivili vogliamo dire: siete gli unici ad avere diritto a viaggiare con noi». Per i genitori dei ragazzini che hanno agito con ferocia: «Solo insegnando la civiltà e cercando di capire i comportamenti dei propri figli si può costruire una società migliore». Un messaggio poi ai protagonisti della: «Questo non è un posto dove si può ...