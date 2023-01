ilGiornale.it

L'uomo, infatti, si era accorto che alla guida del mezzo vi era un individuo sconosciuto rispetto all'della ditta, a lui noto. Così non ha esitato ad avvicinarsi al mezzo, riuscendo con ...A dare l'allarme a Carabinieri e Polizia Locale è stato l'di uno scuolabus. Grazie alla dashcam del mezzo, è stato possibile rintracciarli. Pubblicità Autista sventa un'aggressione armata, ecco come ha fatto «Zia sono qui, l'autobus ha dei problemi»: una frase innocua, una banale comunicazione al telefono dietro la quale si nasconde però una parola concordata per spiegare ...La Polizia di Stato di Cagliari ha arrestato un 40enne per il reato di furto aggravato. La richiesta è stata inviata da una vittima.