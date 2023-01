Australian Open | Sinner vola al terzo turno Exploit della 24enne Stefanini Fuori Rafa Nadal

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Jannikpassa in scioltezza aldegliin corso a Melbourne battendo l’argentino Tomas Etcheverry con un netto 6-3, 6-2, 6-2. “Sono sicuramente soddisfattomia prestazione. Ho giocato un ottimo tennis“, spiega il 21enne azzurro, che ha brillato anche a rete come dimostrano i 20 punti su 22 conquistati. “Ci stiamo lavorando da tempo – sottolinea– oggi comunque ho attaccato nei momenti giusti e ho coperto la rete abbastanza bene. Piano piano le volée le sento meglio e questo mi dà fiducia per provarci più spesso”. Il prossimo test sarà contro il vincente tra Marton Fucsovic e Lloyd Harris, che ha eliminato Musetti. Non si fermano ale buone notizie per il tennis azzurro. In campo femminile è arrivata ...