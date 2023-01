Australian Open | Sinner vola al terzo turno Battuto Etcheverry in tre set

Arrivata dalle qualificazioni, l'azzurra Lucrezia Stefanini supera anche il primo turno agli, battendo per 3 - 6, 7 - 5, 6 - 4 in due ore e 44 minuti la tedesca Tatjana Maria . Ora attende la vincente del derby russo tra Daria Kasatkina a Varvara Gracheva. Partenza negativa ...La romagnola eliminata in tre set dalla tedesca Siegemund MELBOURNE (AUSTRALIA) - Lucia Bronzetti esce di scena al primo turno deglifemminili, primo Slam del 2023 dotato di un montepremi record (76,5 milioni di dollari australiani) in corso sui campi in cemento di Melbourne Park. La tennista romagnola, n.52 WTA, ha ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE E con un ace al centro Thanasi Kokkinakis si aggiudica la sfida con il punteggio di 6-1 6-2 6-2. Il ligure è sceso in campo con pochissime motivazioni e lo si ...Highlights Fognini-Kokkinakis 1-6 2-6 2-6, Australian Open 2023 (VIDEO). Pesante sconfitta per Fognini che abbandona il torneo al primo turno ...