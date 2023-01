Australian Open | Sinner va al terzo turno Disfatta Nadal

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) AGI - Jannikbatte Tomas Martin Etcheverry e passa aldell'. L'azzurro testa di serie n.15 ha sconfitto l'argentino, numero 79 del ranking Atp in tre set con il punteggio di: 6-3, 6-2, 6-2, in un'ora e 44 minuti. Al prossimo, il 21enne italiano affronterà il n.78 del ranking Atp, l'ungherese Marton Fucsovics o il n.186, il sudafricano Lloyd Harris. Hai detto Smash???? Esegue Jannik#EurosportTENNIS #AO2023 #Auspic.twitter.com/v5qXAhC7w0 — Eurosport IT (@Eurosport IT) January 18, 2023 È già finita, invece. l'avventura di Rafaela Melbourne. Il tennista spagnolo, testa di serie numero uno, è stato eliminato dall'americano Mackenzie McDonald con ...

La macchina social di Ubitennis non si ferma mai: tutto ciò che potete trovare sui nostri canali per restare sempre aggiornati L'uomo di copertina del Day 4 all'non può che essere lui, Sir Andy Murray. In campo 5 ore e 45, fino alle 4.05 del mattino, a 35 anni , per battere sulla Margaret Court Arena il favorito del pubblico Kokkinakis . ...Emma Raducanu ha messo il cuore in questo, decidendo di partecipare seppur alle prese con un infortunio che non era grave, no, ma neanche di poco conto. Il sorteggio non è stato, ...La macchina social di Ubitennis non si ferma mai: tutto ciò che potete trovare sui nostri canali per restare sempre aggiornati ...Tifosi contro Novak Djokovic, il tennista serbo furioso con l'arbitro: gruppo di spettatori espulso dalla Rod Laver Arena ...