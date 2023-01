Australian Open | Sinner passa al terzo turno Eliminato Nadal

Un inizio di Slam così travolgente non si era mai visto. Jannik Sinner si qualifica al terzo turno degli, demolendo Tomas Martin Etcheverry in 1 ora e 44 minuti col punteggio di 6 - 3 6 - 2 6 - 2 e stacca il pass per i sedicesimi quando alcuni devono ancora scendere in campo per il loro ...... ma alla fine è costretto a uscire di scena al secondo turno degli. Lo spagnolo, prima testa di serie del tabellone, viene sconfitto in tre set dallo statunitense Mackenzie Mcdonald ...Impresa incredibile di Mackenzie McDonald agli Australian Open 2023. Sul cemento della Rod Laver Arena di Melbourne (Australia), lo statunitense ha sconfitto la testa di serie numero 1 Rafael Nadal (d ...Lo spagnolo ko in tre set dopo un problema al flessore della coscia sinistra MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - Rafael Nadal lotta come sempre, ...