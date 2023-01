Australian Open | incredibile Collins | crede di aver vinto ma è settimo punto in super tie-break VIDEO

(Di mercoledì 18 gennaio 2023)siparietto che ha per protagonista Danielle, l’esperta e forte tennista statunitense che ha battuto quest’oggi Muchova agli. Una vittoria sofferta, arrivata altie-nel terzo set e in rimonta, ma con un finale inaspettato. Già, perché la giocatrice si è evidentemente dimenticata della nuova regola deltie-, in cui si arriva a dieci (nel set decisivo) e non a sette, e al raggiungimento delesulta come se avesse. Di seguito ecco il. SportFace.

Il giorno tre dell'è quello che porta la seconda vittoria azzurra del tabellone principale. Lucrezia Stefanini ha messo a segno il suo primo successo in carriera in uno Slam, battendo in rimonta, e ...Jannik Sinner passa in scioltezza al terzo turno degliin corso a Melbourne battendo l'argentino Tomas Etcheverry con un netto 6 - 3, 6 - 2, 6 - 2. Mentre Lucrezia Stefanini sorprende tutti e alla prima apparizione in uno Slam passa al ...Tutto di nuovo allineato al programma originario: il mercoledì del tabellone femminile agli Australian Open 2023 risulta davvero complicato, ma alla fine si riescono a portare a conclusione 28 partite ...Una partita mai messa in discussione spalmata su due giorni a causa della pioggia. Fabio Fognini si è arreso fin troppo facilmente a Thanasi Kokkinakis nel match d'esordio agli Australian Open. Dopo e ...