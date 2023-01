Australian Open di tennis | Sinner avanti facile | fuori Nadal ko con la moglie in lacrime

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Ilta italiano Jannikbatte l'argentino Tomas Martin Etcheverry per tre set a zero (6-3, 6-2, 6-2 in un'ora e 44 minuti...

, Matteo subito fuori battuto in 5 set dall'eterno Murray. Camila stende ...Se fosse tutto così facile, Berrettini non potrebbe sentirsi così male per un ko al primo turno negli, ma neppure certo che in fondo avrebbe potuto vincere. Lo ha detto anche Andy ...L'italiano Jannik Sinner, 16esimo al mondo, è partito bene agli Australian Open di tennis eliminando il britannico Kyle Edmund (580esimo ma ex 14esimo) 6-4, 6-0, 6-2. "Ero molto… Leggi ...Colpo di scena agli Australian Open. Dopo la sconfitta di Matteo Berrettini contro Andy Murray, il torneo di Melbourne perde un altro grande protagonista: Rafa Nadal, testa di serie numero ...