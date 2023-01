Australian Open 2023 | una super Stefanini vince in rimonta al terzo set | Bronzetti perde la battaglia con Siegemund

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) In mattinata sono andati in scena gli ultimi primi turni dell’femminile. Match interrotti di continuo a causa delle condizioni climatiche instabili con pioggia e vento che hanno costretto gli organizzatori a fermare a più riprese le sfide. Notizia di giornata la vittoria a sorpresa di, qualificata, che batte Maria 3-6 7-5 6-4 e avanza al secondo turno dove incontrerà lante di Kasatkina, testa di serie numero 8, e Gracheva. Delusione, che si fare econtro la tedesca2-6 6-4 6-3 mancando una buona opportunità di andare avanti nel tabellone principale. Grande vittoria di Lucreziache batte la tedesca Maria in tre set, 3-6 7-5 6-4, ...

La delusione è enorme, inutile girarci intorno. Come lunedì per Lorenzo Musetti, ieri è toccato a Matteo Berrettini uscire al primo turno dell'al termine di due partite segnate dallo stesso andamento. Partiti con l'handicap di due set e costretti, tra mille peripezie, a rimontare per poi cedere di un soffio quando il peggio ...L'altoatesino stende in nemmeno due ore di gioco l'argentino Etcheverry. Lo spagnolo fuori già al secondo turno anche per colpa di un ...Il primo Slam della stagione 2023 del tennis porta una gioia ai colori azzurri: agli Australian Open di Melbourne, sul cemento oceanico, la qualificata Lucrezia Stefanini sconfigge in rimonta la tedes ...Nei primi turni Slam le insidie sono sempre dietro l'angolo. Maria Sakkari è riuscita a staccare il pass per il terzo turno degli Australian Open venendo a capo di una partita molto complicata contro ...