Australian Open 2023 | programma | orari e ordine di gioco di giovedì 19 gennaio con Giorgi e Stefanini

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Il, glie l’didell’della quarta giornata di19. Si preannuncia un altro giorno di grande tennis in quel di Melbourne, dove saranno impegnate anche le ultime due tenniste italiane rimaste nel tabellone femminile. Camilasarà la prima a scendere in campo sul court 7, subito dopo il match tra Alejandro Davidovich Fokina e Tommy Paul: l’azzurra se la vedrà contro Schmiedlova. Nella mattinata italiana, invece, toccherà a Lucrezia, che proverà a raggiungere per la prima volta in carriera il terzo turno di un Grande Slam contro Gracheva. Ecco ilcompleto di19 ...

Stefanos Tsitsipas ha superato facilmente il secondo turno degli: il tennista greco ha infatti battuto per 6 - 3 6 - 0 6 - 2 il numero 169 al mondo Rinky Hijikata, concedendo solo cinque set. Nulla da fare per il padrono di casa John Millman, numero ...Dopo l'eliminazione di Berrettini, non sono passate inosservate le dichiarazioni della leggenda John McEnroe . L'ex tennista, vincitore di sette titoli Slam, ha posto subito l'attenzione su un difetto ...CRESSY-RUNE STREAMING GRATIS – L’esperto dei serve and volley all’Australian Open cercherà di superare una delle nuove leve del tennis mondiale: Maxime Cressy, americano numero 41 del ranking, ogni ...Non ci sono stati grandi sussulti fino a questo momento nella terza giornata del tabellone principale maschile degli Australian Open. Eccetto l’eliminazione di Rafa Nadal per mano di Mackenzie McDonal ...