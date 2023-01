Australian Open 2023 | Novak Djokovic può tornare n 1 del mondo Ma non è l’unico a puntare al trono di Alcaraz

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Nel corso degli, primo torneo stagionale dello Slam del tennis, che chiuderanno la stagione sul cemento oceanico, sono in tre a provare a detronizzare lo spagnolo Carlos, out per infortunio, dal numero 1 del ranking ATP. Il torneo, scattato lunedì 16 gennaio con l’inizio dei tabelloni principali di singolare, dopo due settimane assegnerà al vincitore 2000 punti per il ranking ATP e 1200 al finalista perdente. Andiamo a scoprire i possibili scenari dopo la finale del 29 gennaio. Ranking ATP (16 gennaio): Carlossempre al comando, Matteo Berrettini il miglior italiano L’iberico sarà a quota 6730 lunedì 30 gennaio: possono superarlo in tre. Il norvegese Casper Ruud arrivando in finale salirebbe a 6920 ed in caso di vittoria andrebbe a quota 7720. ...

Jannik Sinner passa in scioltezza al terzo turno degliin corso a Melbourne battendo l'argentino Tomas Etcheverry, n.79 Atp, 6 - 3, 6 - 2, 6 - 2. Il 21enne altoatesino n.16 Atp affronterà il vincente tra l'ungherese Marton Fucsovics, n78, ...Lorenzo Sonego se la vedrà contro Hubert Hurkacz nel secondo turno degli2023 (cemento outdoor) . Il piemontese è in fiducia dopo la vittoria all'esordio in quattro set sull'ostico portoghese Nuno Borges. Adesso l'asticella si alza notevolmente contro la ...Jannik Sinner al terzo turno degli Australian Open. L'azzurro, 15esima testa di serie, si è imposto in tre set sull'argentino Tomas Martin Etcheverry, numero 79 del mondo, con il punteggio di 6-3, 6-2 ...(Gazzetta di Parma) Tutto ancora facile per Jannik Sinner nella sua avventura all' Australian Open . Match mai messo in discussione dalla testa di serie numero 15 dello slam australiano che non ha ...