Australian Open 2023 | Nadal out | sorridono Medvedev e Tiafoe Tsitsipas e Sinner verso la rotta di collisione | fatica Auger-Aliassime

Leggi su oasport

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) In un modo o nell’altro, tutto il programma del mercoledì degliriesce ad andare in archivio poco prima dell’una e mezza di notte a Melbourne. Completati i match sia di primo che di secondo turno, in una sequenza che a un certo punto si è temuto di non finalizzare a causa della pioggia e che, in virtù dello spostamento di tutti i doppi a domani, si è invece potuta concludere. La notizia di giornata, senza neanche girarci troppo intorno, è l’uscita di scena di Rafael. L’infortunio, la condizione precaria: tutti fattori che, uniti, portano al 6-4 6-4 7-5 subito dall’americano Mackenzie McDonald. A Melbourne solo Fernando Gonzalez, Jo-Wilfried Tsonga, David Ferrer, Tomas Berdych e Novak Djokovic erano riusciti a superarlo senza concedere alcun parziale: un club davvero esclusivo, vista la forza ...