Australian Open 2023 | Nadal infortunato e sconfitto | la moglie in lacrime in tribuna VIDEO

Dopo la sospensione del match di ieri, l'australiano ha chiuso sul 3 - 0 eliminando il ligure MELBOURNE (AUSTRALIA) - Niente da fare per Fabio Fognini, eliminato al primo turno degli. Il match, interrotto ieri per pioggia al terzo set sul 4 - 2, si è chiuso con gli ultimi due game vinti dall'australiano Thanasi Kokkinakis che, alla fine, si è imposto con il ...MELBOURNE (Australia) - Tutto ancora facile per Jannik Sinner nella sua avventura all'. Il tennis azzurro ha archiviato la pratica Tomas Martin Etcheverry in 109 minuti con il punteggio di 6 - 3 , 6 - 2 , 6 - 2 alla John Cain Arena. Match mai messo in discussione dalla ...È durata solo 5 punti la ripresa del match tra Fabio Fognini e Thanasi Kokkinakis, con l'australiano che ha chiuso 6-1 6-2 6-2 e ha staccato il suo pass per il secondo turno degli Australian Open ...AUSTRALIAN OPEN - Dopo l'interruzione di martedì sul 6-1 6-2 4-2 e 15-40 in favore di Kokkinakis, Fabio Fognini vince il primo punto e perde i successivi 5 di..