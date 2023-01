Australian Open 2023 | montepremi e prize money

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Iled ildegli, primo Slam della stagione in programma da lunedì 16 a domenica 29 gennaio sui campi in cemento outdoor del Melbourne Park. Insieme a campioni del calibro di Novak Djokovic, Rafael Nadal e Iga Swiatek, sono ben dieci gli azzurri di diritto ammessi al tabellone principale. Si tratta di Matteo Berrettini, Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego e Fabio Fognini in campo maschile e di Martina Trevisan, Lucia Bronzetti, Camila Giorgi, Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto in quello femminile. A quest’elenco si sono aggiunti anche Mattia Bellucci e Lucrezia Stefanini, bravissimi a superare tre turni molto ostici all’interno delle qualificazioni per guadagnarsi un posto al sole nel main draw. PROGRAMMA E COPERTURA ...

