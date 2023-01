Australian Open 2023 | McEnroe secco su Matteo Berrettini | “Per lui il rovescio è come la kryptonite”

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) È stato un esordio decisamente amaro quello diagli. Sul cemento di Melbourne (Australia) l’azzurro ha provato in tutti i modi a ribaltare tutto da una situazione di netto svantaggio (il romano era sotto 2-0), ma alla fine è stato costretto ad arrendersi a un Andy Murray in grande spolvero (6-3 6-3 4-6 6-7 7-6 il risultato finale) dopo quasi cinque ore di match e ha dunque dovuto dire subito addio al primo Slam stagionale. Dopo la partita, sono arrivate tante dichiarazioni dal mondo del tennis, e tra queste non passano di certo inosservate quelle della leggenda John. L’ex tennista, vincitore di sette titoli Slam, ha posto subito l’attenzione su: “Ilè una specie di ...

