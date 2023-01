Australian Open 2023 | Mackenzie McDonald | “Sono rimasto concentrato su me stesso | ho giocato molto bene”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Impresa incredibile diagli. Sul cemento della Rod Laver Arena di Melbourne (Australia), lo statunitense ha sconfitto la testa di serie numero 1 Rafael Nadal (da segnalare che lo spagnolo ha accusato un problema al flessore della coscia sinistra sul 6-4 4-3 e servizio tutto in favore di) per 6-4 6-4 7-5 e ha così strappato il pass per il terzo turno, dove ci sarà il vincente del match tra il giapponese Yoshihito Nishioka (n.31 del seeding) e il ceco Dalibor Svrcina. “davvero felice. Ho servito e risposto– ha affermato il tennista a stelle e strisce subito dopo la vittoria -. Ciò che si è visto oggi è che Nadal non vuole mai arrendersi. Per me è stato difficile andare ...