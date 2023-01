Australian Open 2023 | Jannik Sinner unico superstite azzurro nel tabellone maschile Avvio incoraggiante | ora l’asticella si alzerà

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Rimane soloa portare in alto la bandiera italiana neldell’. Per un motivo o per l’altro, la truppa azzurra si è ridotta drasticamente già nei primi tre giorni di partite, con il rammarico che si indirizza verso le partenze storte e assai condizionanti di Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti e l’impresa sfiorata da Lorenzo Sonego. Rimane in gara soltanto il ragazzo di Sesto Pusteria, convincente nei primi due match con Kyle Edmund e Tomas Martin Etcheverry. Ma orainizia ad alzarsi. In primis nel prossimo turno, il terzo, dove sarà l’ombra di Marton Fucsovics a stagliarsi di fronte all’altoatesino. L’ungherese ha eliminato in quattro set Lloyd Harris, giustiziere di Musetti lunedì, e ha ...

Si ferma al secondo turno, dopo 4 ore di gioco, l'avventura di Lorenzo Sonego agli, prima prova stagionale del Grande Slam. Il tennista azzurro, numero 47 Atp, si è arreso solo in cinque set di fronte al polacco Hubert Hurkacz, numero 11 del ranking e testa di serie ...Il torinese eliminato al secondo turno dal polacco, numero 11 della classifica mondiale MELBOURNE (AUSTRALIA) - Semaforo rosso per Lorenzo Sonego al secondo turno degli, primo Slam del 2023 dotato di un montepremi record (76,5 milioni di dollari australiani) in corso sui campi in cemento di Melbourne Park. Il 27enne tennista torinese, n.47 Atp, si è ...Melbourne, 18 gen. -(Adnkronos) - Lorenzo Sonego esce di scena al 2° turno dell'Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in cemento di Melbourne Park.Rimane solo Jannik Sinner a portare in alto la bandiera italiana nel tabellone maschile dell’Australian Open 2023. Per un motivo o per l’altro, la truppa azzurra si è ridotta drasticamente già nei pri ...