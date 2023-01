Australian Open 2023 | Jannik Sinner ritrova lo spauracchio Fucsovics Precedenti sfavorevoli | brutto ricordo anche a Melbourne

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Venerdì 20 gennaiotornerà in campo per il terzo turno degli. L’altoatesino ha iniziato in maniera convincente il proprio percorso a, vincendo i primi due incontri in tre set e spendendo poche energie nel centrare l’obiettivo. Indubbiamente, la resistenza opposta dal britannico Kyle Edmund e dall’argentino Tomas Martin Etcheverry non è stata straordinaria, ma grossi meriti vanno dati ache ha ben interpretato i suoi primi impegni nello Slam. RISULTATI(15)b. Kyle Edmund GBR 6-4 6-0 6-2 (15)d. Tomas Martin Etcheverry ARG 6-3 6-2 6-2 Alla fine della ...

Nadal, il maiorchino è stato fatto fuori al secondo turno dell'. Le condizioni fisiche lo hanno condizionato. La risposta comunque è da applausi La notizia del giorno, in Australia, è sicuramente la sconfitta di Rafa Nadal contro McDonald che ha ...Se Ben Shelton può giocare a tennis - ma, entrando più nel profondo e nell'esistenziale, esistere - è grazie agli. È lì che, trent'anni fa, si sono conosciuti Bryan Shelton e Lisa Witsken, ex tennisti che, nove anni dopo, avrebbero dato alla luce il possibile crack del tennis americano e mondiale. ...Non posso dire di non essere distrutto mentalmente al momento, perché starei mentendo''. L'Australian Open perde il suo campione uscente. Rafael Nadal è stato clamorosamente sconfitto al secondo turno ...