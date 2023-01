Australian Open 2023 | Jannik Sinner liquida l’argentino Etcheverry in tre set e conquista il terzo turno

Leggi su oasport

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Dopo il brillante esordio contro Edmund,si ripete e domina anche controTomas Martin, qualificandosi per ildegli. Tutto davvero molto facile per l’altoatesino, che si trasforma in un rullo compressore e batte il tennista sudamericano in tre set con il punteggio di 6-3 6-2 6-2 dopo un’ora e quarantasei minuti di gioco. Un game in più concesso all’avversario rispetto al primo, ma ancora una prestazione notevole per. Il numero sedici del mondo ha chiuso con 6 ace e con un’ottima percentuale di punti vinti con la prima di servizio (88%), il tutto senza concedere palle break. L’azzurro ha dominato il gioco, chiudendo con 32 ...