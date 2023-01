Australian Open 2023 | Jannik Sinner | “Ho espresso un buon gioco Spero non continui a piovere”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 18 gennaio 2023)vince e convince agli. Seconda vittoria per l’altoatesino, che ha dominato anche contro l’argentino Tomas Martin Etchevvery, staccando il biglietto per il terzo turno del primo Slam dell’anno. Un successo netto, arrivato con il punteggio di 6-3 6-2 6-2, dopo un’altra prestazione davvero eccellente dell’azzurro. Queste le prime parole dial termine della partita nell’intervista fatta in campo: “Sono molto felice di essere al prossimo turno. Voglio ringraziare tutti i tifosi e sono molto felice di giocare di nuovo qui su questo campo, soprattutto oggi, con il tetto. Fuori piove molto e speriamo che non piova nei prossimi giorni”. Proprio la pioggia sta condizionando molto questo inizio di, con ...