Australian Open 2023 | Fabio Fognini in campo solo per onor di firma nel finale di match con Kokkinakis | avanza l’australiano

Leggi su oasport

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Sei scambi. È quanto dura l’appendice di partita (dopo l’odissea di ieri) trae Thanasi, con il ligure che non riesce in una missione praticamente impossibile: sotto di due set e di un break e con due palle per il 5-2 da dover difendere, l’azzurro guadagna soltanto il primo punto per poi soccombere con il risultatodi 6-1 6-2 6-2 in un ambiente surreale, con i due che hanno atteso per ore per poi giocare in pratica per soli tre minuti. Era effettivamente una situazione alquanto disperata per, e a dirla tutta non ci crede nemmeno lui. Lo si vede dall’atteggiamento del corpo da fondo, non è pimpante e carico sulle gambe, è insoltanto perché deve esserci, per concludere una partita che oramai vede come già persa, e quando giochi con un ...