Aulicino | “Il governo accelera i tempi per il porto di sbarco Di che si lamentano le Ong?”

Ong>porto

Ong>sbarco

Ong>porto

Ong>sbarco

Ong>porto

Ong>tempi

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) “Le navihanno sempre lamentato il troppo tempo con cui le autorità italiane concedevano ilOng> diOng> (Pos), anche dopo 10 giorni. Ora ilOng> diOng> viene assegnato subito. E questo incide positivamente sulla vita a bordo dei migranti. Sapendo che saranno portati in unOng> nazionale inOng> brevi. Prima c’erano anche problemi di sicurezza. Con persone che dopo tanti giorni in mare andavano in escandescenze. Quindi per le navici sono ora migliori capacità di far fronte alle loro incombenze”. Così il contrammiraglio Giuseppe ...