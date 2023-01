Attività associativa e sistema trasfusionale a rischio | l’allarme dell’Avis

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Bergamo. Messa in sicurezza dellombardo, riposizionamento del coordinamento regionale entro l’di programmazione e pianificazione, centralità della donazione al servizio del malato, che va tutelata. Sono queste le richieste che Avis Regionale Lombardia ritiene indispensabili per la sostenibilità dellombardo, che oggi non è in sicurezza. Le Avis sul territorio lombardo raccolgono, in convenzione con le ASST, il 40% (circa 200.000 unità tra sangue e plasmaderivati) del sangue ed emoderivati con proprie strutture associative di raccolta (UDR e relative articolazioni). Il 90% del sangue in Regione (circa 460.000 unità tra sangue e plasmaderivati), compreso quello raccolto direttamente dalle strutture ospedaliere, viene donato da donatori Avisini (circa ...