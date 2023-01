Attilio ci casca di nuovo | lo scivolone su Nikita che nessuno avrebbe voluto sentire – VIDEO

Leggi su blogtivvu

(Di mercoledì 18 gennaio 2023)Romita in modalità “ci sonto di”. Nonostante la maggior parte delle coinquiline della Casa del Grande Fratello Vip potrebbero essere sue nipoti, il mezzobusto non perde mai l’occasione per dire la sua. Questa volta la nuova “preda” è stataPelizon.cidi, losuche non... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.