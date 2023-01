(Di mercoledì 18 gennaio 2023)ta inun anno e mezzo di assenza a causa di un infortunio. Latrice con l’asta si è rimessa in gioco al PalaIndoor di Ancona, in occasione di unaad inviti, e ha superato quota 4.42 metri al terzo tentativo,che in precedenza aveva valicato 4.02 (alla seconda), 4.22 e 4.32 (alla prima). La 28enne romana si è avvicinata ai propri personali (4.51 all’aperto e 4.50 al coperto), fornendo un’ottima impressione tecnica.non gareggiava dal giugno 2021, ovvero da quando mancò di un soffio la qualificazione alle Olimpiadi. In seguito una noiosa frattura da tress alla tibia destra e il successivo intervento chirurgico le avevano impedito di ripresentarsi in pedana. ...

OA Sport

Malavisi torna in pedana . Dopo oltre un anno e mezzo, l'astista azzurra sarà presente mercoledì pomeriggio nel meeting infrasettimanale al Palaindoor di Ancona , in programma alle ore 17.30. La ...Nella top 20 ancheMazzolini (GruppoVerbania) 13ma. Bravo, negli allievi, Simone Abbatecola (Sport Project VCO) salito sul terzo gradino del podio con soli 9 secondi di ritardo dal ... Atletica, Sonia Malavisi torna in gara dopo l'infortunio e salta 4.42. Poi l'assalto al personale Ad Ancona l’astista delle Fiamme Gialle rientra dopo l’operazione alla tibia superando la misura alla terza prova. Si migliora la non ancora 23enne Gherca con 4,37 Finalmente in pedana, subito con un ...Sonia Malavisi è una specialista del salto con l’asta, la disciplina certamente più spettacolare dell’atletica in quanto necessita di grandi doti fisiche ma anche acrobatiche e infatti, la maggior par ...