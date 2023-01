Atletica | Campionati del Mediterraneo U23 indoor | grande attesa per Larissa Iapichino

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) E’ tutto pronto per idelU232023, che si svolgeranno domenica a Valencia e vedranno protagonisti 14 atleti azzurri. Presenti sedici Nazioni che si affacciano sul, con Spagna e Francia tra i Paesi più rappresentati e gare che si svolgeranno per la maggior parte tra le ore 16 e le 19, e un’anteprima mattutina con le batterie dei 400 metri. Nella squadra italiana ci sono atleti che hanno già vestito la maglia della Nazionale maggiore, come la saltatrice(Fiamme Gialle), il quattrocentista Lorenzo Benati (Fiamme Azzurre) e il velocista Matteo Melluzzo (Fiamme Gialle). Lorenzo Benati, che lo scorso anno è sceso ad un promettente 45.62 all’aperto, dovrà vedersela contro il portoghese Ericsson Tavares e lo spagnolo Markel ...

IlGiunco.net

Il campione olimpico a La Stampa: 'Ho vari cloni che tentano di imitarmi, che vogliono comportarsi come me per sentirsi fighi' Monaco di Baviera (Germania) 16/08/2022 -EuropeiLeggera / foto Imago/Image Sport nella foto: Lamont Marcell Jacobs ONLY ITALY Marcell Jacobs ha fatto una canzone con Sfera Ebbasta. Si chiama "$ Freestyle". Nel testo si ......la marcia di avvicinamento aiItaliani Allievi di Lorenzo Vera che nella giornata di domenica è sceso in pista sull'anello di Padova. Per il Saluzzese, quest'anno in prestito all'... Atletica, Grosseto tricolore anche nel 2023 con i Campionati italiani juniores A Marina di Carrara, nel getto del peso, lo junior biancorosso si qualifica per i campionati italiani indoor di categoria ...FRASCATI - Si è aperto subito con buoni riscontri il 2023 dell’Atletica Frascati. Molti tesserati del club ... Infine domenica tornerà di scena il cross con la prima prova del campionato di società ...