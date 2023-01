Atelier Ryza 3 rinviato | ecco la nuova data d’uscita!

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Nelle scorse ore, Gust, nella persona del Producer Junzo Hosoi, ha annunciato di averlad’uscita di3: scopriamo insieme tutti i dettagli Fra Octopath Traveler 2 e Hogwarts Legacy, le due più grandi uscite di febbraio, si era anche piazzato a fine mese3: Alchemist of the End & The Secret Key, terzo capitolo della serie dedicata ache aspettavamo con timide speranze, dopo l’ottimo primo capitolo e un secondo che sembrava troppo un “more of the same“. Inizialmente atteso per il 24 febbraio su PC, PS4, PS5 e Nintendo Switch, nelle scorse ore Koei Tecmo e Gust hanno diramato un comunicato, nella persona di Junzo Hosoi, in cui ne hanno annunciato il rinvio. Non vi preoccupate però, non è niente di tragico: ...

