Atalanta | turnover con lo Spezia in vista della Juve

Sportnotizie24

... limitando al minimo il. Nonostante l'assenza del suo attaccante più prolifico, la ...(1 - 2) e archiviando la falsa partenza caratterizzata dalle due sconfitte di fila con Roma e. ...Ilspinto di Spalletti sembra non funzionare con gli azzurri che non riescono a imbastire ... così come la Cremonese, ha appena esonerato Nicola dopo la bruttissima sconfitta contro l'LA SPEZIA - E' vigilia di Coppa Italia per lo Spezia di mister Gotti, che nella giornata di domani, ore 15, scenderà in campo al Gewiss Stadium di Bergamo contro l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, in ...Le ultimissime sui giocatori in recupero di casa Juventus. Massimiliano Allegri ha ritrovato tutti almeno parzialmente in gruppo eccezion fatta per Leonardo Bonucci. Ecco gli aggiornamenti dalla Gazze ...