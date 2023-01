Atalanta | lesione al bicipite femorale per Zappacosta

Agenzia ANSA

Davide Zappacosta ha riportato la lesione muscolo-fasciale di primo grado del bicipite femorale sinistro. Lo ha comunicato l'Atalanta all'indomani degli esami diagnostici al giocatore. L'esterno era uscito al 13' della ripresa della partita contro la Salernitana. Il laterale dell'Atalanta rimarrà fermo per almeno un paio di settimane.