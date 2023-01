(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Guai per l’esterno nerazzurro. Infortunato durante la partita con la Salernitana: i tempi di recupero non sono al momento quantificabili e dipendono dalla progressione clinica.

Agenzia ANSA

Brutta notizie per Gasperini in vista della prossima partita di campionato dell', impegnata sul campo della Juventus nel . Si ferma nuovamente Davide Zappacosta . Il club ...unamuscolo ......Federico Fazio presso il Centro Polidiagnostico Check - Up hanno evidenziato unamuscolare a carico del polpaccio sinistro avuta i primi minuti nel corso della partita contro l'. L'... Atalanta, lesione al bicipite femorale per Zappacosta Juve-Atalanta sarà una partita che si giocherà soprattutto a centrocampo: andiamo a vedere il confornto tra Rabiot e De Roon.I bianconeri ricevono la Dea nel 19° turno di Serie A. Ecco squalificati, infortunati e diffidati della prossima avversaria di Allegri in campionato ...