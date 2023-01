Atalanta | la Coppa Italia è sempre un trofeo da provare a conquistare Ecco perché

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) L’importanza dellaper l’: una competizione che deve essere un concreto obiettivo stagionale Che obiettivi dovrebbe avere l’? Ritornare in Europa, e soprattutto quello di puntare ogni anno alla vittoria della: o quanto menoad arrivare fino in fondo. Competizione con diverse falle (su tutti il fatto di avvantaggiare le cosiddette big), nonostante ciò tale traguardo consentirebbe stimoli e voglia di alzare l’asticella. I nerazzurri necessitano di vincere un. 60 anni dall’ultima vittoria e 4 finali perse di cui le ultime due che hanno lasciato un grande amaro in bocca per un’spettacolare, ma ancora incompiuta. La Dea non è più una sorpresa, e serve fare l’ultimo ...

Calciomercato.com

Commenta per primo L'ci crede nellaItalia , vuole raggiungere la terza finale dell'era Gasperini, ma non per questo eviterà di gettare un occhio all'impegno di domenica sera in casa della Juve : in palio 3 ...... l'ha diramato la lista convocati di Gian Piero Gasperini in vista della sfida contro la Spezia per laItalia. Ecco i giocatori presenti ... Atalanta, i convocati per la Coppa Italia: la scelta su Muriel Sono 24 gli uomini scelti dal tecnico di Adria per gli ottavi di finale di Coppa Italia al Gewiss Stadium contro l’Atalanta ...Tramite il comunicato ufficiale, l’Atalanta ha diramato la lista convocati di Gian Piero Gasperini in vista della sfida contro la Spezia per la Coppa Italia. Ecco i giocatori presenti domani.