Atalanta | infortunio per Zappacosta | tempi di recupero lunghi

Brutte notizie per l': Zappacosta ha riscontrato un bruttoche potrebbe metterlo fuori dalla sfida contro la Juve L'ha riscontrato in Davide Zappacosta una lesione muscolare durante la partita ...Ulteriori esami approfondimento Serie A, vincono Lazio, Spezia, Bologna,e Roma. HIGHLIGHTS 'Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio ... Atalanta, preoccupa Zappacosta: martedì gli esami per capire l'entità ... Infortunio Zappacosta - Brutte notizie per Gasperini, per i tifosi e per tutti i fantallenatori di Zappacosta. Nuova lesione muscolare per il terzino ...Dopo Koopmeiners (squalificato) l'Atalanta perde anche Zappacosta (out 3-4 settimane) per la partita contro la Juve. Immobile salta il Milan ed è in dubbio anche per la Fiorentina. Emergenza in median ...