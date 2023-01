Atalanta | infortunio muscolare per Zappacosta

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) (Adnkronos) – Non arrivano buone notizie in casain merito alle condizioni di Davide. Gasperini aveva lanciato l’allarme al termine della partita vinta contro la Salernitana, e gli esami a cui si è sottoposto il calciatore hanno confermato una lesione. Questo il comunicato dell’: “Nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 17 gennaio, Davideè stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione muscolo-fasciale di primo grado del bicipite femorale sinistro. I tempi di recupero non sono al momento quantificabili e dipendono dalla progressione clinica del calciatore”. Lo stop persarà di circa 2-3 settimane. Salterà la gara di Coppa Italia contro lo Spezia di domani, ma soprattutto in campionato la ...

