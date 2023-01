Astro Novella di Joss | lo zodiaco di Iva Zanicchi

Novella 2000

...- Letta - Zingaretti al partito - ombra Espresso - Repubblica a Prodi) punta sull'nascente - ... Ma con Schlein in campo a far incetta del loro potenziale elettorato,Dolores Ibarruri, ...Così, parafrasando Monna Giovanna, nella nonadella quinta giornata del Decamerone , ... Tuttavia quell'uomo, quell'luminoso, è insidiato da pressioni complesse e da satelliti che gli ... Astro Novella di Joss: le stelle di Enrico Mentana Qual è il profilo astrologico di Enrico Mentana, Capricorno per eccellenza ma non convenzionale Ce lo racconta il nostro Joss ...Stefania Pieralice ci fa conoscere Lidia Bobbone, artista poliedrica ed esperta di fisica, astronomia e filosofia con studio a Palermo ...