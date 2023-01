Astrid Karsdorp fa impazzire i follower | la scollatura è straripante

Corriere dello Sport

La notizia di ieri " sempre che di notizia si tratti " è che Rickha fatto ritorno in Olanda, a casa sua, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Lui e, la moglie, sono infatti atterrati ad Amsterdam con un volo diretto da Dubai, da dove ...Il futuro disembra sempre più lontano da Roma . Nelle ultime ore il terzino olandese era in Thailandia con la moglie, i figli e i parenti più stretti. Si è rilassato tra mare, gite in barca e ... Karsdorp resta in Olanda. E la moglie cerca aiuto sui social Astrid Karsdorp è al top e infiamma i social. La moglie del laterale olandese, in rotta con la Roma, ha fatto impazzire i suoi follower ...