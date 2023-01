Aston Martin - DBS 770 Ultimate | come lei nessuna mai

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) DBS 770, per dire, anzitutto, che la produzione dell'attuale DBS è arrivata al capolinea. Ma anche per sottolineare sin dal nome che,lei,mai: con i suoi 770 cavalli, infatti, laè la sportiva di serie più potente prodotta sino a oggi dall'. E con i suoi 340 km/h di punta massima, anche la più veloce. Tutto questo, insieme con un look plasmato ad hoc, ne fa un pezzo da collezione declinato in soli 499 esemplari 300 Coupé e 199 Volante , già venduti ancora prima della presentazione. I numeri del motore.detto, il V12 di Gaydon raggiunge, qui, picchi inediti: 770 CV a 6.500 giri/min e una coppia di 900 Nm a partire da 1.800 giri/min fino a 5.000 giri/min, stando al dichiarato. Tra le modifiche effettuate per crescere ...