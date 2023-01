Assunzioni docenti | novità in arrivo Pacifico Anief | “Decreto scuola forse ad aprile | immissioni da GPS possibili”

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) "In questo momento c'è il Milleproroghe, da qui a un mese sarà presentato undi revisione del PNRR, e probabilmente adpotrebbe essere discusso un": Marcello, presidente nazionale, fa il punto durante una diretta Facebook su ciò di cui si è discusso negli ultimi giorni, in Senato sul Milleproroghe, e ieri al tavolo con il Ministero sul tema del reclutamento. L'articolo .

Tag24

...proposte per la riforma dellenella scuola , che possono darci un'idea di come potrebbe cambiare il sistema. Per esempio l'Anief chiede, da una parte, un concorso riservato aicon ...... dirigenti di enti, compagnie aeree e aziende specializzate,, professionisti ed esperti. ... Per quanto riguarda le compagnie aeree, Ita Airways ha annunciato ben 1.200, in particolare ... Assunzioni docenti, la riforma chiesta dalla Cgil su concorsi, Cfu ... Il programma prevede circa venti convegni e conferenze, a cui parteciperanno piloti civili e militari, astronauti, manager di scuole di volo e aeroclub, dirigenti di enti, compagnie aeree e aziende ...Il governo vuole riformare il reclutamento degli insegnanti e per farlo punta a una modifica dei concorsi. L'obiettivo è l'assunzione di 70mila docenti.