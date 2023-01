Agenzia askanews

'A me sembra che siamo un po' tutti maestri nel fare le analisi e molto meno nel fare le cose'. Il sindaco di Milano Giuseppereplica cosi' ad Alessandro Spada, presidente di, che in un'intervista al Corriere della Sera di oggi ha affermato che a Milano 'serve una visione del futuro, non misure di corto ...L'evento avrà luogo martedì 29 novembre 2022 presso laFalck della Sede dia Milano. Come cambiano i processi decisionali e operativi partendo dall'adozione delle metodologie BIM ... Assolombarda, Sala: tutti maestri a fare analisi ma no soluzioni Il sindaco Sala replica ad Assolombarda: "Tutti bravi a fare analisi, meno a fare le cose..." A stretto giro la replica del sindaco Beppe Sala: “A me sembra che siamo un po’ tutti maestri nel fare le ..."Comincino ad allargare i cordoni della borsa". Così il sindaco di Milano Beppe Sala si è riferito ad Assolombarda rispondendo al presidente Alessandro Spada che lo aveva accusato di non avere una ...