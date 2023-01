Assegno di mantenimento 2023 | importo più alto | chi ne ha diritto e perchè

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Per gli assegni dinel, vi arriveranno più soldi dall’ex coniuge. In questa cifra, saranno compresi gli arretrati per gli ultimi 5 anni. Un vero rischio stangata per chi deve versare l’dimensile a ex coniuge e i propri figli: di tutto ciò complice l’inflazione, infatti, l’da pagare è destinato ad aumentare – e in alcuni casi già lo è – di qualche decina di euro ogni mese. L’diin aumento nelPer chi non è abituato a pagarlo, c’è il rischio di doversi far carico di un maxi, in quanto l’ex coniuge potrebbe pretendere gli arretrati per gli aumenti delnon riconosciuti negli ultimi 5 anni. È bene sottolineare che la rivalutazione ...