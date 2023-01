Asl Napoli 1 | Verdoliva | Pronto il progetto di riqualificazione degli Incurabili

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Incontro in commissione Urbanistica con il direttore dell’AslNa1suldidel complesso monumentale. Video Presentato dal Direttore dell’ASLNa1 Ciroin Commissione Urbanistica, presieduta da Massimo Pepe, ildefinitivo dei lavori di, restauro e rifunzionalizzazione del complesso monumentale, la cui progettazione, iniziata nel 2019, è in fase avanzata.

Fanpage.it

... saranno articolate in quattro giornate: il 7, 9, 14 e 16 febbraio, dalle 15.00 alle 18.00, e si terranno nella sala riunioni della Direzione generale della, in via8. Gli argomenti ...Quindi, la tavola rotonda con Domenico Amato (Caserta), Federico Iannicelli (Caserta), Annalisa(Sigm), Lupo Giacomo Pulcino (Caserta), Luigi Sodano (Napoli1). L'obiettivo dell'... Sicurezza alimentare, controlli Asl a Napoli: chiusi 2 ristoranti, 108 ... Il direttore generale della Napoli 1, Ciro Verdoliva, in Commissione Urbanistica. L’assessore Lieto: si tratta di uno degli interventi di rigenerazione più significativi ...Il servizio comprende prime visite e visite di controllo nell'ambito dei percorsi di follow up. Si può accedere tutte le mattine dal lunedì al venerdì ...