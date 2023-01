ASL Ligure 2 di Savona | Concorso per 4 Dirigenti Medici

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) L’Azienda Sanitaria2 diha indetto unPubblico per la ricerca di 4 Figure Professionali come Dirigente Medico in disciplina igiene, epidemiologia e sanità pubblica. Per queste Posizioni viene offerto inquadramento con contratto a tempo indeterminato e a rapporto di lavoro esclusivo. I Bandi del Settore Sanitario vengono pubblicati con frequenza, le mansioni richieste sono varie,, Infermieri, Psicologi, Psichiatri, Farmacisti e Personale Sanitario in genere. Posizioni Aperte.com li valuta per i suoi lettori e li rende semplici alla consultazione, inoltre sul sito potrai trovare molte altre notizie, curiosità e suggerimenti per rapportarti nel modo migliore con le Aziende che ricercano personale. Seguici sui Social, siamo su Facebook, Twitter e LinkedIn. ...

Quotidiano Sanità

'Con Giuffrida se ne va un punto di riferimento qualificato e affidabile per la sanitàe ... prosegue Paolo Petralia, Vicepresidente vicario della Federazione e Direttore generale della4 di ...La vittima in serata è stata trasferita presso il nosocomio Santa Corona di Pietra, in ... IMPERIA (1): 16 SAVONA (2): 17 GENOVA: 26 (di cui3: 20 -4: 6) LA SPEZIA (5): 14 ... Liguria. Malore nella notte, morto Salvatore Giuffrida, dg del ... La Liguria ha speso, negli ultimi anni, circa 4 milioni di euro per coprire il fabbisogno di personale mancante in tutte le strutture ospedaliere regionali e per evitare la chiusura di alcuni servizi ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...