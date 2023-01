Asensio bianconero | ci siamo | ecco quando firmerà

Calcio mercato web

Ne sa qualcosa la Vecchia Signora che ha atteso e lungo, e a quanto pare anche invano, che un certo giocatore, nel radarda tempo , si liberasse e corresse a Torino per intraprendere una ...Se è vero che alcuni emissari del clubstasera saranno allo Stadio José Zorrilla di ...sfruttare la sfida tra albivioletas e merengues per parlare con Florentino Perez di Marco, dato ... Clamoroso dietrofront: Allegri dice 'no' al regalo di Ancelotti ... Dopo aver inseguito il giocatore per mesi e mesi, il tecnico bianconero ha cambiato idea: Ancelotti resta con un pugno di mosche in mano ...Dalla Juventus al Milan, il giocatore non ha ancora rinnovato con il club ma adesso i bianconeri potrebbero mollare la presa. I tira e molla prima o poi stufano. Nella vita come nel calcio. Ne sa qua ...