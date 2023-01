ASCOLTITV 17 GENNAIO 2023 | CHIUDE IL NOSTRO GENERALE | NAPOLI-CREMONESE | LE IENE | BOOMERISSIMA | TORNA CATTELAN

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) ASCOLTI TV 17· Martedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Tg1 Rassegna Stampa – xTg1 – xTg1 Mattina – xUnoMattina – xStorie Italiane – xStorie Italiane – xÈ Sempre Mezzogiorno! – xTg1 + Tg1 Ec. – xPres. Oggi è un Altro Giorno – xOggi è un Altro Giorno – xParadiso delle Signore – xPres. Vita in Diretta – xVita in Diretta – xL’Eredità – xL’Eredità – xTg1 – xSoliti Ignoti – xIl– xPorta a Porta – x Prima Pagina – xTg5 – xMattino 5 News – xMattino 5 News – xForum – xTg5 – xBeautiful – xTerra Amara – xUomini e Donne – xAmici + GF Vip – xUn Altro Domani – xPres. Pomeriggio 5 – xPomeriggio 5 + Saluti – xAvanti un Altro! – xAvanti un Altro! – xTg5 – xStriscina la Notizina – x– x (x + x + suppl. x)CIL + Tg5 ...

Ascolti TV " Nella prima serata di ieri, lunedì 162023, il Grande Fratello Vip è andato in onda con la sua ventottesima puntata trasmessa in ... #fastandfurious 6% #pic.twitter.com/...Ascolti TV 142023: C'è posta per te contro Tali e Quali, dati Auditel Carlo Conti oppure ... 4.895.000 30,40% Lontano, lontanissimo #Taliequali , 3.508.000 20,50% #pic.twitter.com/..."I segreti dell'ultimo padrino" nella nuova puntata di Atlantide su La7. Resta aggiornato sulle novità e le anticipazioni sulle ultime novità della tv in streaming e satellitare.Ascolti tv, 16 gennaio: Il nostro Generale contro il Grande Fratello Vip: nuova sfida tra Rai e Mediaset, chi ha vinto