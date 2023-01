Ascolti tv | quanto ha fatto la seconda puntata di Boomerissima

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Sembrava una missione impossibile (la, generalmente, è sempre quella più difficile perché passa l’effetto novità), maè riuscita nel suo intento e glitv l’hanno premiata. La trasmissione di Alessia Marcuzzi, infatti, non si è mantenuta stabile rispetto al debutto ma è addirittura cresciuta a livello sia di telespettatori, che di share. Se la scorsa settimana la primaha totalizzato 1.310.000 telespettatori pari al 7,37% di share; ieri sera ha1.459.000 telespettatori paro all’8,49% di share. In crescita anche glide Le Iene di Italia 1, diretto competitor di, che hanno1.316.000 telespettatori pari al 9,40% di share, rispetto alla scorsa settimana che si era ...

