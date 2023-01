Ascolti TV | dati Auditel di ieri | martedì 17 gennaio 2023

Leggi su ascoltitv

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Idei programmi più visti di17, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Vince la serata Rai1 con gli ultimi episodi della fiction Il nostro Generale, che batte la Coppa Italia. In crescita Boomerissima, bene Cartabianca grazie all’assenza di Di. Nel pomeriggio ottimiper La Vita in Diretta e Uomini e Donne. Amici in crescita grazie al “Capodannogate”.tv Prima serata Su Rai1 la miniserie Il nostro Generale ha totalizzato 3603 spettatori (18.95% di share); la partita di calcio di Coppa Italia: Napoli-Cremonese su Canale5 ha conquistato in media 3428 spettatori (share 18.12%), mentre la puntata del programma Le Iene su Italia1 ...