Arresto Messina Denaro | procuratore Nicolosi | la presenza per i mafiosi è potenza

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) L’ultimo tra i condannati a vedere il carcere. Matteoha svolto un ruolo fondamentale nell’attentato del 27 maggio del 1993. Fu lui a individuare l’obiettivo a Firenze, lui a fissare a Prato la base logistica. Proprio a Prato dirige la Procura Giuseppe, 30 anni fa nel pool istituito per le stragi. A chi chiede perché è stato necessario così tanto tempo per la cattura del boss ildà una lettura storica.“La storia di queste lunghe latitanze è una storia che si ripete. È la copertura del territorio di provenienza dei capi mafia che assicura la loro protezione e assicura anche la permanenza sul luogo dove esercitano il potere. Ladei, non si è mai visto un mafioso di rango lontano dei luoghi di origine".