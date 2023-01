Arresto Messina Denaro | individuato il secondo covo del boss Ma si va oltre

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Sarebbe statoilutilizzato dalMatteoall’appartamento di vicolo San Vito a Campobello di Mazara, scoperto martedì, quindi, ilavrebbe fatto realizzare una sorta di bunker all'interno di un'altra abitazione nella stessa area. Non è ancora chiaro se questo nuovodi via Toselli si tratti del luogo in cui ilabbia nascosto il suo tesoro: documenti riservati, pizzini, soldi che i magistrati cercano. Il bunker si trova a circa 300 metri dall'abitazione in vicolo San Vito. Lavoro incessante da parte di inquirenti e forze dell`ordine perché la caccia ai covi non si ferma. La procura diretta da Maurizio de Lucia sta passando al setaccio tutti i tasselli ...