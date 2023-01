Arnautovic | comunicati i tempi di recupero! Bastoni e Fazio ko

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) (Adnkronos) – Torino, i primi aggiornamenti su Schuurs e Lukic Il Torino di Ivan Juric deve fare i conti con alcuni problemi fisici che hanno visto protagonista Perr Schuurs. Il giocatore del club granata, durante l'ultimo match contro lo Spezia, è stato costretto a restare negli spogliatoio al termine dei primi quarantacinque minuti di gioco. Discorso analogo per Sasa Lukic. Il difensore olandese, sostituito precauzionalmente, non dovrebbe essere a rischio per il prossimo match contro la Fiorentina. Più preoccupanti, invece, le condizioni di Sasa Lukic. Le sue effettive condizioni non sono ancora state rese noto dal club granata, ma è chiaro che si tratti di un infortunio muscolare. Il dolore al flessore persiste e gli esami strumentali sostenuti ieri verranno ripetuti per comprendere al meglio l'effettiva entità del suo infortunio.