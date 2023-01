Aria artica sull' Italia | chi deve prepararsi al gelo

AGI - Agenzia Italia

Le previsioni meteo per i prossimi giorni ci dicono di un vortice disull'Italia a partire dal Nord per poi scendere portando ovunque neve e freddo. E' quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, secondo il quale questo quadro ...Ma attenzione anche all'impulso d'che da stanotte contribuirà alla reiterazione del freddo sulla penisola. Stando agli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italia, domani la quota neve ... Ancora maltempo in Italia. L'aria artica porterà (anche) nevicate a bassa quota Un'altra giornata di maltempo su Roma: raffiche di vento e grandine da questa mattina su gran parte della Capitale. Come spesso accade, il traffico ne ha risentito e i disagi per chi si sposta ...Meteo - Irruzione fredda con aria polare e artica porta maltempo invernale in Italia con piogge, temporali e neve a quote basse ...