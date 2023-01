Apre Dimarco | poi Dzeko e Lautaro | il film di Milan - Inter

numero-diez.com

Con una grande prestazione l'Inter batte 3 - 0 il Milan e conquista la Supercoppa Italiana. A Riad decidono le reti di, Dzeko e Lautaro: guarda ...La 35esima Supercoppa Italiana finisce nella bacheca dell'Inter che supera 3 - 0 il Milan a Riyadh e mette in cassaforte il primo trofeo stagionale.le danzeal 9' con un tocco da distanza ravvicinata a finalizzare una splendida manovra corale, raddoppia Dzeko al 21' con una rete ancor più spettacolare firmata in tandem con Bastoni . ... Dimarco apre le danze della finale: Inter avanti dopo 10' Si è disputata a Ryad, in Arabia Saudita, la Supercoppa Italiana tra Milan e Inter. E a trionfare sono stati i nerazzurri, in una partita senza storia ...L'Inter cala il settebello e festeggia alla grande la sua settima Supercoppa nella storia. Lo fa al termine di una meravigliosa prova collettiva, con la giusta qualità e cattiveria per ...